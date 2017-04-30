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Трамп прокомментировал связь своей предвыборной кампании с Россией
Президент Дональд Трамп назвал полным вымыслом предположения о причастности России к его президентской кампании. Такое заявление американский лидер сделал в интервью телекомпании CBS.
«Предположения, что мы как-либо связаны с Россией, полностью вымшленны», — заявил Трамп в интервью.
«Вы имеете в виду свою президентскую кампанию?», — уточнил репортер.
«Разумеется. Это полностью вымышленная история, — ответил Трамп.
При этом он подчеркнул, что даже его враги не нашли в президентской кампании абсолютно ничего, что могло бы скомпрометировать его.
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