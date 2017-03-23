CNN сообщила о наличии у ФБР сведений о контактах помощников Трампа с Россией

По данным телекомпании, ФБР проверяет сведения разведки, записи телефонных разговоров лиц, связанных с кампанией господина Трампа, и информацию о поездках его команды.

Как ранее сообщал «Ъ», глава ФБР Джеймс Коми на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США подтвердил, что бюро занимается расследованием и проверяет наличие «координации» между представителями предвыборного штаба Дональда Трампа и Россией. При этом он отметил, что доказательства вмешательства России в выборы в других странах не были обнаружены.

Подробнее о слушаниях читайте в материале «Ъ» «Конгресс США изучит влияние России на американские выборы».