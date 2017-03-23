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CNN сообщила о наличии у ФБР сведений о контактах помощников Трампа с Россией
Фото: REUTERS
Федеральное бюро расследований США (ФБР) получило данные о том, что помощники президента США Дональда Трампа якобы контактировали с высокопоставленными лицами из России с целью публикации материалов, направленных против предвыборной кампании соперницы господина Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник.
По данным телекомпании, ФБР проверяет сведения разведки, записи телефонных разговоров лиц, связанных с кампанией господина Трампа, и информацию о поездках его команды.
Как ранее сообщал «Ъ», глава ФБР Джеймс Коми на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США подтвердил, что бюро занимается расследованием и проверяет наличие «координации» между представителями предвыборного штаба Дональда Трампа и Россией. При этом он отметил, что доказательства вмешательства России в выборы в других странах не были обнаружены.
Подробнее о слушаниях читайте в материале «Ъ» «Конгресс США изучит влияние России на американские выборы».
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