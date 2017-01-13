Российские хоккеистки заставили замолчать освиставших гимн России чехов

Болельщики освистали российский гимн на женском молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии. Видео инцидента разместил на канале в YouTube пользователь Игорь Желев.

Это произошло после окончания четвертьфинального поединка с хозяйками турнира, который завершился со счетом 2:0 в пользу россиянок. В итоге хоккеистки сборной России вместе исполнили гимн, чем заставили замолчать чешскую публику.

В концовке третьего периода этого матча между игроками произошла массовая драка. В полуфинале 13 января Россия встретится с США.