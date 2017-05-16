В Госдуме предложат создать туристический кластер в Донбассе

Депутат Госдумы Иосиф Кобзон совместно с комитетом по культуре нижней палаты парламента намерены предложить создание промышленного музея для развития «туристического кластера» в ДНР и ЛНР, пишет РБК со ссылкой на источники.

В среду, 17 мая в Госдуме откроется выставка «Индустриальное наследие Донбасса», на которой ее организаторы, в частности Кобзон, предложат создать на территории ДНР и ЛНР «постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник».

«Это приведет к возникновению крупного туристического кластера», — говорится в тексте проекта. Кроме того, ожидается, что на выставке выступит и.о. министра угольной промышленности ДНР Эдуард Голенко. Также на экспозиции могут появиться и другие представители ДНР и ЛНР.

На выставке представят фотографии индустриального Донбасса. Вместе с историческими снимками и архивными документами будут также показаны работы современных авторов.