Мусульмане в Турции призвали снова сделать собор Святой Софии мечетью

Большая группа людей, собравшихся перед собором Святой Софии в Стамбуле, совершила утренний намаз и призвала снова превратить музей в мечеть, сообщает газета Hurriyet

Собрание людей примерно в 04.00 по местному времени (совпадает с московским) было организовано Ассоциацией молодежи Анатолии (AGD). Участники выступили под лозунгом "Разбей цепи, открой Айя-Софию".

Сообщается, что после молитвы толпа разошлась.