Польские СМИ сообщили об отказе Москвы вернуть «похищенные Сталиным» картины

Фрагмент картины «Мадонна с младенцем и попугаем на фоне пейзажа»

Фото: Фрагмент картины «Мадонна с младенцем и попугаем на фоне пейзажа»

Россия отказывается вернуть польской стороне оказавшиеся в ее музеях после «разграбления армией Сталина» произведения искусства. Об этом написала польская газета Rzeczpospolita.

Самым ценным объектом из находящихся в Москве польские эксперты считают полотно «Мадонна с младенцем и попугаем на фоне пейзажа», датируемое XVI веком. Оно было изъято из Городского музея истории и искусства имени Бартошевичей в Лодзи и теперь выставлено в Пушкинском музее.

«Именно в этом музее собраны шедевры, похищенные во время войны войсками Сталина. В этом уверено наше Министерство культуры, как и наш МИД », — говорится в заметке.

По информации издания, Москва не отвечает на запросы польской стороны, мотивируя это тем, что картины были вывезены с территорий, которые на тот момент принадлежали Германии, а не Польше.

«Без решения на самом высоком уровне нет шансов на то, чтобы вернуть из России что-либо», — цитирует газета польского историка.

Невозвращенные после войны произведения искусства Польша оценивает в 20 миллионов долларов.