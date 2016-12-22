«Эпоха паранойи»: CNN рассказал о «секретных» музеях Москвы

Американский телеканал CNN рассказал, о «секретных» достопримечательностях и местах в российской столице, где до сих пор можно найти реликвии «эпохи паранойи», которая началась после Второй мировой войны, сообщают Рамблер/новости.

По данным издания, в Москве повсюду следы «холодной войны».

В первую очередь туристам советуют зайти на экскурсию в Музей холодной войны «Бункер-42» на Таганке.

«Если бы он не существовал на самом деле, его могли бы изобрести художники-оформители «Доктора Стрейнджлава», - отмечает канал.

Также любителям истории рекомендуют Музей авиации в Монино, Музей космонавтики на ВДНХ и Музей истории ВМФ.