Темпы поставок американского вооружения Украине упали вдвое

Темпы поставок американского оружия для Украины по ранее заключенным Пентагоном контрактам сократились вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчеты для конгресса США.

Речь идет о программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), в соответствии с которой Пентагон заказывает вооружение для Киева непосредственно у американских производителей. О замедлении темпов поставок говорят ежемесячные выплаты подрядчикам. По данным агентства, в 2025 году выплаты составляли в среднем 587 миллионов долларов. Однако в первом квартале 2026 года они сократились до 265 миллионов.

Речь идет о программе USAI, по которой Пентагон заказывает вооружение для Киева непосредственно у американских производителей. Всего с 2022 года конгресс выделил на нее 32,49 миллиарда долларов. К концу марта Пентагон заключил контракты почти на всю сумму, но оплатил лишь немногим больше половины — 19 миллиардов. Таким образом, остальные 13,5 миллиарда по подписанным контрактам остаются в работе.

Ранее стало известно, что американские поставки вооружений Киеву в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с периодом президентства экс-лидера США Джо Байдена.

До этого сообщалось, что возможности Вашингтона заключать новые контракты по линии USAI практически исчерпаны: около 97 процентов выделенных средств уже приходятся на действующие соглашения, то есть свободными для новых контрактов остаются всего около одного миллиарда долларов.