США потеряли четверть дронов MQ-9 Reaper в ходе конфликта с Ираном

США потеряли около четверти разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper в ходе конфликта с Ираном. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

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По данным издания, американские военные потеряли по меньшей мере 45 MQ-9 Reaper, что составляет примерно 25 процентов от общего числа.

Отмечается, что стоимость каждого из дронов составляет от 30 миллионов долларов до 50 миллионов долларов, а общие потери превысили 1,3 миллиард долларов. Данные беспилотники активно использовались для ведения наблюдения и нанесения точечных ударов в районе Ормузского пролива, однако они «являются относительно легкой добычей для Ирана» и его союзников на Ближнем Востоке, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал изучать возможность покупки доступной замены беспилотнику MQ-9 Reaper. Вместо MQ-9 Reaper военное ведомство предлагает начать закупки дронов, которые будут созданы согласно требованиям программы Massed Modular Aircraft (MMA) — небольшим и недорогим дронам, способным благодаря своей массовости и без оглядки на возможные потери прорвать ПВО противника.