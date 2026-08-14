Власти Израиля «пришли в шок» из-за восстановления Ирана

Руководство армии и спецслужб Израиля было шокировано скоростью восстановления военного потенциала Ирана. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

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Утверждается, что такой оценки придерживаются представители и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), и «Моссада». Израильские военные эксперты долгое время отстаивали мнение, что удары по Ирану отбросили военный потенциал Тегерана «на годы».

Однако сейчас израильские военные признают ошибочность этих суждений. В ЦАХАЛ видят со стороны Ирана «поразительно быстрый поворот, которого никто не ожидал, причем не в какой-то одной конкретной области, а во многих сферах», включая производство баллистических ракет. По данным газеты, при сохранении нынешних темпов ракетный арсенал Ирана восстановится до довоенного уровня меньше чем за год.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп оказался перед выбором между двумя сценариями дальнейших действий в отношении Ирана — заключением промежуточной сделки или новой военной эскалацией. Ни один из этих вариантов не гарантирует Вашингтону быстрого выхода из затянувшегося конфликта.