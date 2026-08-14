В Польше сообщили о скорой передаче МиГ-29 на Украину

Переговоры Польши и Украины о передаче истребителей МиГ-29 в обмен на украинские беспилотники и технологии находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska (WP) со ссылкой на армию Польши.

По данным издания, Киев получит военные самолеты в ближайшие недели, в замен передаст дроны. При этом источник WP добавил, что Варшава без особого доверия относится к обещаниям Украины.

Украинский истребитель МиГ-29 под Одессой был сбит ударом ПВО ВСУ

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти республики могут отдать предназначенные для Украины истребители МиГ-29 другой стране, если Киев не поторопится с передачей Варшаве технологий БПЛА. По его словам, самолеты находятся в настолько хорошем состоянии, что их хочет купить Болгария.