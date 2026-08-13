Хегсет высказался о ЧП на авианосце USS Abraham Lincoln

Глава Пентагона Пит Хегсет в беседе с журналистами Newsmax опроверг появившуюся в СМИ информацию об инциденте на авианосце USS Abraham Lincoln, находящемся на Ближнем Востоке.

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Накануне портал Military Times рассказал, что на борту корабля находятся около 5 тысяч моряков и морпехов. Военные, отметили авторы статьи, находятся на службе с 21 ноября 2025 года — около восьми месяцев.

По данным обозревателей, несколько моряков и морпехов на фоне затянувшейся службы попытались выпрыгнуть за борт авианосца.

Корреспонденты Newsmax попросили главу Пентагона прокомментировать эту публикацию, раскрыть, какая ситуация на борту авианосца в настоящий момент.

«Абсолютно неверно представлено. Послушайте, мы следим за тем, чтобы у каждого корабля, каждого экипажа, каждого капитана в любой момент было все, что мы можем им предоставить. Некоторые походы длятся дольше других, и ни у кого нет большего уважения и благодарности к этим морякам, чем у меня», — ответил Хегсет.

Ранее сообщалось, что новейший американский авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу в Норфолке (Вирджиния) после 11 месячного похода и участия в войне с Ираном.

В ходе рекордного, самого длительного после войны во Вьетнаме, развертывания авианосная группа и ее 4,5 тыс. моряков побывали в Северном, Средиземном, Карибском и Красном морях.