Стало известно о секретной операции ЦРУ в Тихом океане

Расследование Washington Post показало, что серия атак беспилотников на эквадорские рыболовецкие суда у Галапагосских островов была частью секретной программы Центрального разведывательного управления США, санкционированной президентом Дональдом Трампом.

По данным издания, удары наносились в рамках операций, официальное участие в которых правительство США не подтверждает. В начале года небольшие квадрокоптеры сбрасывали взрывчатку на лодки или таранили их. В январе после одного из таких инцидентов пропали без вести восемь рыбаков с судна Fiorella.

Выжившие члены экипажей других атакованных судов рассказывали, что после взрывов их подбирал неизвестный корабль с вооружёнными людьми, говорившими по-английски. Рыбакам надевали мешки на головы, заковывали в наручники и вывозили в Сальвадор, откуда затем без объяснения причин возвращали обратно в Эквадор.

Журналисты выяснили, что атаки совпадали с вылетами разведывательного самолёта Cessna Citation Longitude из сальвадорского аэропорта Илопанго — исторической базы секретных операций ЦРУ. Борт использовал регистрационный номер, отсутствующий в публичных базах FAA и закреплённый за компанией-пустышкой, зарегистрированной на почтовый ящик UPS в Вирджинии.

Ранее Трамп расширил полномочия ЦРУ по борьбе с наркокартелями, включая право применения летальной силы. По данным Южного командования США, с сентября 2025 года в ходе ударов по судам предполагаемых наркоторговцев в Карибском море и Тихом океане американские военные поразили не менее 67 судов, погиб 221 человек.

В то же время стало известно, что ЦРУ усомнилось в данных Израиля об угрозе для Трампа со стороны Ирана.