Глава Пентагона: сообщения об условиях на авианосце Lincoln искажены

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг сообщения о неудовлетворительных условиях для моряков на борту авианосца USS Abraham Lincoln. Как передает Reuters, глава Пентагона назвал эти сведения полностью искажёнными.

© Московский Комсомолец

Речь идёт о корабле, который в настоящее время находится на Ближнем Востоке. Хегсет не привёл деталей, но категорически отверг саму постановку вопроса о плохом положении экипажа.

Подробности того, какие именно аспекты службы на авианосце были затронуты в исходных публикациях, не уточняются.

Официальный Вашингтон ранее не комментировал эту тему.