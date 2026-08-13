США потеряли около четверти парка дронов MQ-9 Reaper

Пентагон утратил около четверти своего парка дронов MQ-9 Reaper в ходе боевых действий с Ираном, что связано с критическим снижением запасов вооружений. Каждый такой аппарат стоит порядка 50 миллионов долларов, утверждает газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

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Согласно публикации, американские военные лишились 45 единиц техники MQ-9, которые оказались уязвимыми для иранских средств ПВО в зоне Ормузского пролива. Данная модификация, отличающаяся низкой скоростью полета и высотой, предназначена для разведки и точечных ударов. Цена дрона варьируется от 30 до 50 млн долларов в зависимости от установленного оборудования. По расчетам издания, убытки налогоплательщиков превышают 1,3 млрд долларов. Издание уточняет, что не все аппараты были сбиты: часть из них потеряна из-за потери связи с операторами.

Минобороны США постепенно снимает с вооружения MQ-9 производства General Atomics, планируя заменить их более дешевыми системами, способными атаковать цели роем.

MQ-9 Reaper вошел в перечень американской техники, запасы которой истощились из-за конфликта с Ираном и длительной поддержки Украины. Ранее WP сообщала о том, что дефицит ресурсов ограничивает возможности Вашингтона в противостоянии с Тегераном. Пентагон отрицает сведения об истощении арсеналов. Тем временем администрация обратилась к Конгрессу за выделением 67 млрд долларов на покрытие расходов, связанных с войной, и восполнение запасов.