В США захотели аналог российской «Цитадели»

Армия США захотела получить артиллерийский комплекс для борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В основе проекта лежит 50-миллиметровая пушка, пишет The National Interest (TNI).

Представитель армии США призвал промышленность разработать систему, вооруженную автоматической пушкой XM913 Bushmaster. Военные ищут комплекс, который позволит поражать малоразмерные дроны первого, второго и третьего классов снарядами 50х228 миллиметров. Заявки будут принимать до конца августа. Перспективную систему можно считать аналогом российского комплекса «Цитадель» с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.

Отмечается, что беспилотники 1-3 класса летают на малых высотах, поэтому их можно сбить пушкой.

«Американские военные верят, что одна система может стать решением, по крайней мере, при наличии правильной системы слежения», — говорится в материале.

В июне появились снимки комплекса ЗАК-30 «Цитадель» на огневой позиции. В состав системы входят необитаемые боевые модули БМ-30-Д на тумбовых установках.