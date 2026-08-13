Индия заинтересовалась судами на воздушной подушке "Калашникова"

Индия проявляет большой интерес к российским судам на воздушной подушке "Хаска" производства "Калашникова", сообщил журналистам генеральный директор концерна Алан Лушников.

"Индия - один из крупнейших потенциальных потребителей этой продукции и в части 10 тонн ("Хаска-10"), и в части 20 тонн (Хаска-20). Я не буду цифры раскрывать, но потребность там достаточно серьезная, при этом именно с учетом рельефа местности и особенностей страны, протяженности, плотности населения", - сказал Лушников.

Он добавил, что в мире существует только две школы крупногабаритных судов на воздушной подушке - российская и британская, поэтому на рынке в Индии "Калашников" будет конкурировать с Британией.

11 июня сообщалось, что концерн "Калашников" разработал технические решения по увеличению грузоподъемности судна на воздушной подушке с гибкими скегами "Хаска" до 20 тонн.