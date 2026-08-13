Агенты КНДР заработали миллионы долларов в США для своей ядерной программы

Северокорейские агенты заработали около 800 миллионов долларов в США для финансирования собственной ядерной программы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

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По данным журналистов, северокорейские работники используют украденные личные данные граждан США и поддельные резюме, чтобы выглядеть идеальными кандидатами и успешно проходить отбор. Получив работу, они переводят свою заработную плату властям Северной Кореи.

По последним оценкам, объем таких поступлений составляет около 800 миллионов долларов в год. Американские чиновники утверждают, что эти средства направляются на финансирование северокорейской ядерной программы.

Кроме того, представители спецслужб предупреждают, что некоторые внедренные сотрудники не только зарабатывают деньги, но и пытаются взламывать корпоративные системы своих работодателей, говорится в материале.

Ранее Северная Корея успешно провела наземное испытание модернизированного твердотопливного двигателя для баллистической ракеты, способной достичь территории материковой части США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов, недавно введенный в эксплуатацию. Вместе с ним предприятие осмотрели представители оборонной промышленности и сотрудники Научно-исследовательского института ядерного оружия.