ВС Ирана заявили о полном контроле над Ормузским проливом

Ормузский пролив находится под полным контролем Вооруженных сил Ирана, вопреки ложным утверждениям американской стороны. Об этом заявил представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" ВС исламской республики Эбрахим Зольфагари.

"Не соответствующие реальности утверждения Соединенных Штатов относительно беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив, демонстрирующие отчаяние и беспомощность американской армии, являются лишь ложью и вымыслом. Ормузский пролив находится под полным контролем и управлением Исламской Республики Иран, ни одно коммерческое судно или танкер без разрешения и надзора могущественных иранских вооруженных сил не имело и не будет иметь возможности безопасно проходить через этот пролив", - приводит его слова иранский телеканал SNN.

Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что США "полностью контролируют" Ормузский пролив и намерены "сохранить этот контроль" в будущем.