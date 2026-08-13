IfW: Европа выделила Украине около €11 млрд за май и июнь

Европа значительно увеличила объемы помощи Украине в мае и июне 2026 года. Об этом сообщил Институт мировой экономики (IfW) в Киле, который отслеживает поддержку Киева. "Главным фактором стало недавно введенное кредитное соглашение в поддержку Украины, в рамках которого европейские институты выделили почти 11 миллиардов евро за два месяца. В целом, однако, объем финансовой и гуманитарной помощи оставался значительно ниже уровня прошлого года", — сообщил институт. Из суммы в €11 млрд, выделенных за последние два месяца, €4,3 млрд были направлены на военную помощь Украине и €6,7 млрд — на финансовую и гуманитарную помощь. Большая часть денег была выделена в рамках европейского кредита Украине на сумму в €90 млрд, сказано в публикации. Помимо средств от европейских институтов, деньги Киеву выделяли отдельные страны. Так, Германия отправила Украине €700 млн на военную помощь, Дания — €600 млн, а Нидерланды — €500 млн. В сфере финансовой и гуманитарной помощи среди двусторонних доноров наибольшую сумму выделила Великобритания — около €1,5 млрд, за ней следуют Швеция с €360 млн и Норвегия с €140 млн. При этом в среднем за месяц объем финансовой и гуманитарной помощи Украине был на 41% ниже, чем в 2025 году. Кроме того, институт отметил, что сейчас Европа остается крупнейшим донором в процессе оказания военной помощи Украине, однако и американское оружие продолжает играть "важную роль" в этом процессе. "С января по июнь 2026 года европейские доноры закупили у американских оборонных компаний военную помощь на сумму не менее €3 млрд. Это составляет около 30% от всей военной помощи Европе, предоставляемой через оборонную промышленность. Американские запасы сыграли особенно важную роль в рамках инициативы НАТО PURL, на их долю пришлось более 90% военной помощи, предоставляемой через этот механизм", — сообщил институт. В конце июля Совет Европейского союза утвердил выделение Украине дополнительных €8,3 млрд на 2026 год в рамках кредита на €90 млрд. В августе газета Berliner Zeitung написала, что Еврокомиссия все еще не может определиться с тем, кто именно из стран-членов объединения и в каком объеме понесет финальные расходы по кредиту Украине на €90 млрд. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) также сообщала, что западные политики призвали ЕС передать управление российскими замороженными активами на сумму около €210 млрд новому администратору, который мог бы отдать эти средства Украине. В начале августа президент Украины Владимир Зеленский упрекнул страны Европы и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot.