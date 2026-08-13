Белорусская армия получила комплекс «Стена» против дронов

Вооружённые силы Белоруссии приняли на снабжение новую систему противодействия беспилотникам «Стена».

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Разработка компании «АГАТ-системы управления» предназначена для защиты объектов инфраструктуры, а также стационарных и мобильных позиций от малоразмерных и низколетящих целей, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете (ГВПК) республики.

«Вооружённые силы Белоруссии приняли на снабжение систему противодействия малоразмерным, малоскоростным и низколетящим объектам „Стена“», — говорится в официальном сообщении ГВПК в Telegram.

В основе комплекса лежит автоматизированное рабочее место оператора. Система оснащена современной радиолокационной станцией с фазированной антенной решёткой X-диапазона, что позволяет ей успешно обнаруживать даже малозаметные воздушные цели. По данным ведомства, дальность обнаружения средних дронов составляет 25 километров, что даёт расчётам достаточно времени для реагирования.

Развитие систем борьбы с БПЛА стало абсолютным приоритетом для армий в регионе на фоне их массового применения.

Ранее сообщалось, что Россия в кратчайшие сроки сумела переоборудовать свои легендарные ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» для охоты за дронами.

Российские машины способны преследовать манёвренные БПЛА, а доработанные ракеты «Вихрь» теперь поражают воздушные цели на расстоянии до 10 километров. Внедрение наземных комплексов вроде белорусской «Стены» позволяет дополнять авиацию и создавать эшелонированную защиту от угроз с воздуха.