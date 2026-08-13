СМИ: США обозначили срок вывода войска из Ирака

Вашингтон намерен завершить вывод войск со всей территории Ирака до 30 сентября. Этот срок был определен Багдадом для завершения в стране миссии международной антитеррористической коалиции, сообщил телеканал Al Hadath.

По данным канала, американская сторона уведомила, что «прекратит присутствие американских войск [в Ираке] до 30 сентября».

При этом США «ускорили процесс вывода американских подразделений из автономного региона Иракский Курдистан в направлении соседних стран». Однако конкретные страны назначения не называются.

Напомним, что в 2021 году на фоне вывода американских войск начали расти напряженность в Афганистане. В итоге президент Ашраф Гани бежал из страны, государства эвакуировали своих дипломатов, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула, многие из них погибли.