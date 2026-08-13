Эксперт: Путин дал сигнал НАТО о праве России на зеркальный ответ за захват судов

Военно-политический аналитик Ян Гагин в комментарии aif.ru заявил, что президент Владимир Путин дал четкий сигнал странам НАТО о праве России на жесткий зеркальный ответ в случае захвата российских судов.

По словам эксперта, заявление главы государства, сделанное на борту крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске, адресовано странам, которые ранее задерживали российские корабли, включая Францию, Британию и США. Гагин подчеркнул, что Россия будет реагировать симметрично на подобные провокации.

Путин назвал захват российских судов странами ЕС «не чем иным, как пиратством и разбоем» и пообещал зеркальный ответ. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина доложил президенту о наличии сил для задержания судов недружественных государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эксперт уточнил, что речь идет о кораблях, связанных с поставками грузов для Украины, включая военные и двойного назначения. Гагин добавил, что задержания российских судов вдали от границ являются провокациями, и Россия вправе отвечать зеркально.