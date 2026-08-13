«Радиостанция Судного дня» внезапно передала бранное слово

Радиостанция УВБ-76 передала четыре слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня начала вещание в 10:39 по московскому времени. В первой передаче фигурировало слово «расценка». Две другие шифровки вышли в эфир с интервалом примерно в час: в 11:32 и 12:34. Они содержали слова «бурохиос» и «звукошнек». Спустя еще час и 18 минут станция внезапно передала бранное слово «выродок».

НЖТИ 88511 РАСЦЕНКА 6793 0809

НЖТИ 47619 БУРОХИОС 7817 9271

НЖТИ 99356 ЗВУКОШНЕК 7433 8982

НЖТИ 92731 ВЫРОДОК 2282 9382

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.