Украина планирует построить в Литве завод по производству боеприпасов

Днепровский энергомеханический завод (ДЭМЗ) планирует возвести предприятие по выпуску боеприпасов на территории Литвы, сообщает агентство «Интерфакс».

Стороны заключили соглашение для реализации масштабного проекта. Строительство современного цеха по сборке боеприпасов реализуют в Пренайском районе Литвы.

Кроме того, для производства комплектующих будет задействована существующая промышленная база в индустриальном парке Алитуса.

Предприятие займется разработкой и испытанием новой продукции, соответствующей стандартам НАТО. К строительству завода приступят осенью 2026 года.