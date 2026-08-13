В США испытали контейнерный HIMARS

Американская компания Lockheed Martin провела испытания контейнерной установки Kodiak, которая способна вести стрельбу боеприпасами реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS. Об этом пишет Army Recognition.

В рамках первого испытания Kodiak произвела пуск учебной ракеты малой дальности. Одна установка может нести до 12 боеприпасов.

«Эта веха развивает концепцию распределенного огня, предназначенную для использования ракет семейства MLRS в местах, недоступных для специальных установок», — говорится в публикации.

Производитель подчеркивает, что Kodiak — это транспортабельный модуль, который можно заранее перебросить в заданный район. Это позволит сохранить мобильные установки для выполнения других задач. Кроме того, увеличение количества потенциальных огневых позиций повысит нагрузку на разведку противника.

В июне Lockheed Martin представила новую РСЗО HIMARS FLEX с удвоенным боекомплектом. Установка может нести реактивные снаряды, баллистические ракеты и перехватчики Patriot.