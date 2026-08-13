В соцсетях распространили новый фейк о мобилизации в России

В соцсетях распространилась информация о том, что военкомам по всей стране запретили уходить в отпуск после 20 августа. В военкоматах якобы идет срочный анализ списков военнообязанных и резервистов. По словам авторов сообщений, речь идет о новой мобилизации в России.

Вбросы о возможной мобилизации неоднократно появлялись в российских и зарубежных медиа. Однако в России опровергают все подобные заявления.

Так, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что необходимости в мобилизации в России сегодня нет. Он подчеркнул, что все регионы России успешно справляются с планом по отбору военнослужащих по контракту. По словам депутата, сейчас гораздо важнее перейти к решительным наступательным действиям.

В июле зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту, в ходе которого поднял вопрос о мобилизации в стране, назвав слухи о ее подготовке лживой провокацией.

Сообщения о возможной мобилизации в России неоднократно делал президент Украины Владимир Зеленский. Однако они не нашли подтверждения и критиковались депутатами Госдумы.

По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, подобные заявления Зеленского — информационная война. Он отметил, что такими вбросами пытаются раскачать российское общество.

«Зеленскому, я думаю, лучше бы заняться своими делами и тем, что происходит на Украине. Хотя я так подозреваю, что он не всем владеет, что происходит на Украине, а уж в России тем более», — добавил Колесник.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал данные о мобилизации чушью.

Информация о том, что военкомам по всей стране запретили уходить в отпуск после 20 августа, потому что идет срочный анализ списков военнообязанных и резервистов для новой мобилизации, не получила распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».