Командующий ТОФ рассказал о стремлении равняться на Путина

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина рассказал президенту России Владимиру Путину, что моряки стремятся на него равняться, передает РИА Новости.

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Адмирал поделился с главой государства особенностями меню моряков. «Первое и на обед, и на ужин по принципу, что море любит сильных, а сильные должны хорошо кушать. Поэтому у нас они в принципе все такие спортивные, довольные», — сказал он.

«Как мы с вами», — пошутил Путин. Лиина ответил: «Как вы. Стараемся равняться на вас».

Путин во время посещения гвардейского ракетного крейсера «Варяг» пообедал с экипажем и поблагодарил за проведение учений ТОФ. Российский лидер также заявил о важности боеспособности Военно-морского флота (ВМФ).