В России разработают «умный прицел» с ИИ

Концерн «Калашников» разрабатывает «умный прицел» с функциями распознавания, идентификации и сопровождения цели при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава концерна Алан Лушников.

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По его словам, разработка продолжается в части повышения быстродействия, уменьшения массы, а также внедрения новых алгоритмов и программного обеспечения. В частности, прицел сможет распознавать малоразмерные низколетящие беспилотные летательные аппараты типа FPV-дронов, рассказал Лушников.

Глава концерна подчеркнул, что после завершения разработки и «при соответствующей заинтересованности» появится возможность поставлять госзаказчику стрелковое оружие, оснащенное «умным прицелом».

Ранее Лушников заявил, что «Калашников» разрабатывает патрон нового калибра, который будет способен пробивать бронежилеты. По его словам, новшества будут связаны не только с эффективностью против средств бронезащиты, но и с дальностью стрельбы при прямом боестолкновении.