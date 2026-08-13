Пентагон вскрыл разруху на базах США в Тихом океане

Инспекция Пентагона выявила системные проблемы с инфраструктурой на военных объектах США в Тихоокеанском регионе. Согласно уведомлению генерального инспектора, с которым ознакомился Bloomberg, речь идет о базах, задействованных в сдерживании Китая, — их состояние оценивается как критическое.

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Проверки прошли на 11 объектах. В документе, подготовленном заместителем генерального инспектора Рэндольфом Стоуном, перечислены множественные нарушения: коррозия металлоконструкций, сквозные отверстия в стенах, обрушившиеся потолочные перекрытия, грибок и следы асбеста. Проблемы затронули не только технические и складские помещения, но и жилые комплексы для военнослужащих и их семей.

В оборонном ведомстве сложившуюся ситуацию связывают с естественным износом построек — большинство зданий были возведены в 1970-х годах. Усугубляют положение местные природные катаклизмы, включая землетрясения и цунами, а также хронический дефицит персонала и финансирования.

Наиболее острая ситуация сложилась на авиабазе Кадена в Японии, где дислоцированы около 20 тысяч американских военных и размещен склад боеприпасов стоимостью 836 миллионов долларов. Из 243 домов пришлось экстренно выселить жильцов из-за разрушения несущих конструкций, еще в 139 зданиях зафиксированы обрушения потолков.

Аналогичные нарушения зафиксированы на авиабазе Йокота и базе морской пехоты Кэмп-Кортни. На трех объектах инспекторы обнаружили плесень, трещины в стенах, следы пожаров, протечки воды, а также токсичные материалы — свинец и асбест в стройматериалах. Часть технических и складских помещений, по данным проверки, не соответствует эксплуатационным нормативам.

В Пентагоне заявили, что уже начата работа над планом устранения выявленных недостатков, будет составлен соответствующий график ремонтных работ.

На этом фоне глава ведомства Пит Хегсет ранее сообщил, что расходы США на конфликт с Ираном достигли 37,5 миллиарда долларов. По данным The Wall Street Journal, ущерб американским объектам и технике от иранских ударов с начала операции «Эпическая ярость» составил около 13 миллиардов долларов.