Стало известно о бегстве украинских военных с позиций в Запорожской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают сослуживцев на заданиях и бегут с позиций в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные радиоперехвата.

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Известно, что украинская группа шла к позиции, однако один из бойцов развернулся и ушел, оставив товарища одного. В результате украинский военный прятался под деревом. Украинский командир спросил солдата, снова ли сбежал его сослуживец.

«Минут 5-7 назад. Командир, я просто не уверен, выходил ли он вообще к нему на голосовой. Он боится туда [на позицию] идти», — сказал командиру ВСУ солдат с позывным Сыч.

Ранее между солдатами двух бригад ВСУ в Сумской области произошли боестолкновения. Они возникли из-за бегства солдат территориальной обороны с занимаемых ими позиций.