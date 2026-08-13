В США заявили о готовности укрепить военный потенциал союзников по "Щиту Америк"

Вашингтон готов содействовать наращиванию военного потенциала своих союзников по созданному США альянсу "Щит Америк" и ждет от них увеличения расходов на оборону. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая в Панаме.

Как отметил руководитель американского военного ведомства, союзники США по НАТО "значительно увеличили свои обязательства, касающиеся обеспечения совместной обороны". "И мы считаем, что члены американской коалиции по борьбе с картелями должны последовать этому примеру", - добавил он.

"Военное министерство США готово и способно оказывать всем вам поддержку для наращивания ваших возможностей в военной сфере, но мы, конечно, ожидаем, что вы и сами вложите значительные средства в свой потенциал", - подчеркнул Хегсет на конференции, посвященной деятельности упомянутого альянса. Трансляция велась на сайте Пентагона.

"Если ваши страны серьезно относятся к обеспечению обороны, Военное министерство США будет считать приоритетной задачей наращивание вашего потенциала и участие в боевых действиях бок о бок с вами", - добавил глава Пентагона.

Хегсет подтвердил, что администрация США настроена фактически на возвращение к доктрине Монро. Она была сформулирована пятым американским президентом Джеймсом Монро в ежегодном послании к Конгрессу США в 1823 году. В рамках этой доктрины Вашингтон провозгласил, что вся Южная Америка является исключительной зоной его интересов. "Мы будет защищать наше полушарие от внешних угроз национальному суверенитету со стороны как наркотерроризма, так и враждебных иностранных сил. И мы не позволим нашим противникам размещать свои силы в нашем полушарии или иным образом угрожать потенциалу в нашем полушарии", - подчеркнул он.

Говоря о вреде, который причиняют США наркокартели, Хегсет отметил: "В течение десятилетий, когда бездействовали глобалисты, более 1 млн американцев умерли из-за фентанила, кокаина и других наркотиков. Это больше, чем потери, которые США понесли в какой-либо войне за нашу 250-летнюю историю".

"Щит Америк" - альянс США и некоторых латиноамериканских стран, которые занимаются борьбой с наркокартелями и проводят совместные военные операции.

7 марта в Майами (штат Флорида) президент США Дональд Трамп принял на саммите "Щит Америк" лидеров ряда стран Латинской Америки. Среди них были главы Аргентины, Боливии, Гондураса, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Сальвадора, Эквадора, а также избранный президент Чили. В ходе саммита американский лидер объявил о создании международной военной коалиции против наркокартелей. Позднее о желании присоединиться к альянсу заявили и другие страны, включая Колумбию и Перу.