Хегсет прокомментировал сообщения о кризисе на авианосце Abraham Lincoln

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал полностью искаженными сообщения о тяжелых бытовых условиях и проблемах с психическим здоровьем экипажа авианосца USS Abraham Lincoln.

Об этом сообщает ABC News.

«Мы следим за тем, чтобы у каждого корабля, каждого экипажа и каждого капитана было все необходимое в каждый момент времени», — заявил Хегсет.

Ранее родственники моряков рассказали Military Times о нескольких попытках членов экипажа свести счеты с жизнью. Один из таких случаев подтвердил ABC News американский чиновник: моряка спасли и направили на медицинское обследование. ВМС США заявили, что не выявили роста числа суицидальных мыслей или попыток самоубийства на корабле.

USS Abraham Lincoln находится в походе более 250 дней, из них свыше 200 — без заходов в порты. На борту находятся около 5 тысяч человек. В рамках плановой ротации авианосец должен заменить USS George Washington.