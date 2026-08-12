Россия поднимает убийцу дронов в воздух

Россия сумела в кратчайшие сроки переоборудовать свои легендарные ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», привератив их в убийц дронов, сообщает Military Watch Magazine.

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«Вертолет Ка-52 разрабатывался для обнаружения и поражения небольших наземных целей», — напоминает издание.

Однако его электронно-оптические и инфракрасные датчики идеально подошли для новой задачи обнаруживать дроны. При этом вертолеты дополнительно оснастили лазерным дальномером и системами наблюдения за полем боя.

Вертолеты способны преследовать увертливые беспилотники, а доработанные ракеты "Вихрь" способны поражать БПЛА на расстоянии до 10 км.

Как подчеркивает Military Watch Magazine, новейшая модернизация снабдила «Вихрь» и усовершенствованным бесконтактным датчиком цели, который специально предназначен для радикального повышения результативности при уничтожении дронов.