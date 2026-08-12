Скандал в США: Пентагон отдал заводу $533 млн, но не получил снаряды для Украины

План Пентагона по оперативному и массовому снабжению Украины 155-мм боеприпасами провалился из-за регулярных поломок оборудования на заводе компании General Dynamics, пишет портал ProPublica.

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По данным портала, промышленная площадка открылась в 2024 году, на нее было завезено оборудование для метода «ротационной ковки».

Журналисты отметили, что на фоне дефицита боеприпасов для ВСУ Конгресс США ослабил требования к правительственным контрактам. Они добавили, что Пентагон воспользовался этим и перевел General Dynamics $533 млн на производство 155-мм снарядов.

«Несмотря на получение $0,53 млрд, компания не произвела ни одного пригодного к использованию снаряда на своем новом заводе», — подчеркнули авторы статьи.

По их данным, купленное оборудование никто не проверял перед поставками. Позже выяснилось, что оно изначально рассчитывалось на старые типы снарядов и другую марку стали.

В результате, подчеркнули расследователи, производство боеприпасов сопровождалось постоянными авариями: гидравлические роботы загорались из-за попадания масла на раскаленную сталь, манипуляторы роняли заготовки, а прессы приходилось исправлять кувалдами.

Обозреватели констатировали, что Пентагон не оштрафовал подрядчика за зря потраченные деньги налогоплательщиков и продолжил выдавать ему новые контракты.