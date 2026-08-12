Американский завод не выпустил ни одного снаряда для Украины

Замысел Пентагона наладить оперативные поставки Украине 155-миллиметровых боеприпасов оказался не реализован: новое американское производство с 2024 года сталкивается с постоянными неисправностями оборудования и до сих пор не выпустило ни одного пригодного к использованию снаряда. Об этом сообщило издание ProPublica со ссылкой на результаты собственного расследования.

«Компания General Dynamics не произвела ни одного пригодного к использованию снаряда на своем новом заводе — и не была привлечена к публичной ответственности», — отмечается в публикации.

По данным ProPublica, в 2022 году, столкнувшись с нехваткой боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), американский Конгресс упростил правила заключения государственных контрактов. Это позволило Армии США без проведения тендера заключить с General Dynamics многомиллионный контракт на выпуск 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с нехваткой вооружений из-за военной помощи Украине в период президентства Джо Байдена. Он подчеркнул, что продолжает оказывать военную помощь Киеву, однако делает это на деньги Европейского союза.