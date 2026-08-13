Силы ПВО России за ночь сбили 362 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 362 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Военное ведомство привело данные с 20:00 12 августа до 08:00 13 августа (время московское).

За этот период силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотники противника над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской и Ульяновской областями, столичным регионом, Башкирией, Татарстаном, Крымом и Краснодарским краем.

Также БПЛА ВСУ были сбиты над Азовским и Черным морями.