США направят авианосец USS George Washington на Ближний Восток

США готовятся направить авианосец USS George Washington на Ближний Восток в рамках плановой ротации сил. Он сменит находящийся в регионе USS Abraham Lincoln, пишет The Wall Street Journal.

USS Abraham Lincoln был переброшен на Ближний Восток в январе перед началом американской операции против Ирана. Авианосец участвовал в операции «Эпическая ярость», а затем — в блокаде иранских портов.

Корабль провел в море более 250 суток и уже 200 дней не заходил в порты, установив рекорд по продолжительности непрерывного плавания. Затянувшееся развертывание вызвало обеспокоенность американских законодателей.

Сенатор Ричард Блюменталь попросил Пентагон предоставить сведения об условиях службы экипажа и прокомментировать сообщения о проблемах с психическим здоровьем моряков.