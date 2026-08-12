Стало известно, почему НАТО выводит войска из Косово

НАТО приступила к практическому сокращению военного присутствия в самопровозглашённом Косово на фоне улучшения ситуации с безопасностью, сообщила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт. Изменения касаются миротворческой миссии KFOR и направлены на адаптацию к текущей обстановке. Процесс может быть остановлен в случае ухудшения.

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Харт отметила, что ситуация позволяет изменить численность и конфигурацию сил. В июне НАТО анонсировало корректировку KFOR.

По данным альянса, весной в составе миссии находились 4,6 тыс. военных из 31 страны. KFOR действует с 1999 года.

Решение принято в координации с властями. Свобода передвижения обеспечивается.

Ожидаются дальнейшие шаги. Ситуация остаётся под контролем.

В 2025 году НАТО уже обсуждало сокращение KFOR. Кроме того, в июне 2026 года альянс подтвердил намерение корректировать силы.

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