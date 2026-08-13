Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова опубликовала очередной список военнослужащих ВСУ, которых Россия готова передать в рамках обмена.

Омбудсмен напомнила, что накануне был представлен список из 224 человек, которых Киев отказывается забирать. В дополнение сегодня были названы имена и фамилии еще 273 украинских военных.

«Мы готовы передать их в любое время — ради главной цели: чтобы наши ребята как можно скорее вернулись домой, к своим семьям и детям», — подчеркнула Лантратова.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов говорил, что предварительная подготовка ВС РФ к боям за Славянск и Краматорск уже ведется.

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