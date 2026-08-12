Президент Польши Кароль Навроцкий не согласился с тем, что Балтику можно считать внутренним морем НАТО, заявив, что это не до конца соответствует реальности, сообщает польская пресса.

До этого с подобными заявлениями выступали некоторые политики после вступления в альянс Финляндии и Швеции.

Навроцкий сделал заявление на церемонии в Гдыне. Он отметил, что картографически Балтика выглядит как внутренний водоём, но по сути это не так.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие идеи «больными фантазиями».

В 2025 году НАТО запустило миссию «Балтийский часовой». Москва критикует попытки альянса установить свои правила судоходства.

Путин предупреждал, что блокада Калининграда может привести к конфликту. Россия готова защищать регион.

Вопрос статуса Балтики остаётся спорным. Дискуссии продолжаются.

В 2025 году НАТО уже усилило присутствие в Балтийском море. Кроме того, в июне 2026 года Россия проводила учения в регионе.