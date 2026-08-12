«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала новое зашифрованное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

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По данным канала, 12 августа в 15:31 (по мск) в эфир вышло сообщение со словом «вилобоец». Что означает эта шифровка, неизвестно.

До этого УВБ-76 передавала сообщения в день атаки Вооруженных сил Украины на Нижнекамск в Татарстане. Так, 10 августа в эфире радиостанции прозвучали слова «пазогик», «нужник» и «артдивизион».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. В эфире обычно транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее прозвали «Жужжалкой». По некоторым данным, станция является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

Сообщения таинственной радиостанции УВБ-76 вызывают опасения на Западе. Как заметил британский таблоид Express, активность станции, как правило, фиксируется в периоды обострения международной напряженности.