«Сигнал» России и трем партнерам: эксперт расшифровал заявление США

США вместе с другими 40 государствами опубликовали совместное заявление, в котором призвали страны заранее информировать о пусках межконтинентальных ракет, баллистических ракет подлодок и ракет-носителей. Как сообщает «Царьград», России и трем ее партнерам послали особый «сигнал».

В документе, опубликованном на сайте постоянного представительства США при ООН в Женеве, содержится призыв уведомлять о таких запусках не менее чем за 24 часа. Подчеркивается, что испытания ракет, способных нести ядерные боеголовки, без достаточного уведомления нарушают мир и безопасность в соседних странах.

Как отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, из 41 государства, подписавших заявление, подобными возможностями обладают лишь три: США, Великобритания и Франция. По этой причине заявление остальных несостоятельно с точки зрения зеркальности механизма.

«Этот шаг, с учетом публичного характера, несет в себе месседж: основным оппонентом актуальным Запада — это Россия, КНР, Иран и КНДР, тем странам, которые обладают этими технологиями сдерживания и которые вправе самостоятельно распоряжаться в отношении их тестирования либо боевого применения против агрессоров», — заявил он.

Степанов подчеркнул, что подобные действия регулируются внутренними доктринами. В России это политика в области ядерного сдерживания. По этой причине навязывание мнения о необходимости раскрытия информации стратегического характера представляет собой попытку ослабить эффект сдерживания и его внезапность, касающуюся размещения арсенала РФ и ее союзников. Этот подход схож с публичной разведывательной деятельностью и направлен на повышение осведомленности Запада о пусковых точках других стран.