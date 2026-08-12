Reuters: США и Иран не обсуждали режим прекращения огня

США и Иран не обсуждали продление режима прекращения огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Иране.

По его словам, иранские власти считают, что соглашение не имело даты начала действия, а значит им нечего продлевать. Собеседник добавил, что один из вопросов, обсуждаемых сторонами через посредников, касается возвращения Вашингтона к промежуточному соглашению и определению сроков выполнения обязательств. Вместе с тем он признал, что в этом вопросе прогресса нет.

Напомним, что новый виток эскалации на Ближнем Востоке произошел после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что соглашение о прекращении огня, заключенное 18 июня, больше не действует. После этого стороны обменялись ударами: Штаты нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, а Тегеран атаковал базы противника в ряде стран Ближнего Востока.