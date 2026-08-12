Россию заподозрили в якобы поставке КНР технологий против США

Россия якобы поставляет КНР технологии, затрудняющие обнаружение подводных лодок ВМС США, что потенциально может подорвать ключевое военное преимущество в напряженности вокруг Тайваня. Об этом заявил контр-адмирал Марк Монтгомери, сообщает Fox News.

«Россия передает Китаю невероятно важные технологии. По имеющимся данным, они предоставляют им технологии снижения шума подводных лодок», — сказал он.

По его словам, российские войска предоставляют Пекину технологии подавления подводных лодок — область, в которой Китай давно стремится улучшить свои возможности. Подобная передача, предупредил он, может ослабить важнейшее преимущество США в подводной войне — разрыв, который долгое время был в пользу американских войск.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Китай якобы обучает российские войска для участия в боевых действиях на Украине. Уточняется, что эта ситуация усиливает критику Брюсселя в адрес Пекина на фоне ужесточения позиции блока в вопросах экономики и безопасности.