Украина запросила у НАТО помощь в виде оборудования для обезвреживания мин.

Об этом, ссылаясь на данные НАТО, сообщает РИА Новости.

«Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям представила НАТО следующий запрос на международную помощь (...) в частности, помощь в расширении возможностей по гуманитарному разминированию и транспортировке взрывоопасных предметов», — указано в документе.

Оборудование, как пишет агентство, имеет двойное назначение и может быть использовано и для установки взрывных устройств.

В России высказались о возможности полного уничтожения порта Одессы

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер обманул граждан страны, пообещав присоединиться к НАТО.