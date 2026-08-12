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Foreign Affairs: бесконечные войны подрывают военную мощь США

Елена Прошина

Участие в затяжных военных конфликтах истощает военные ресурсы Соединенных Штатов и в перспективе может лишить Вашингтон возможности одновременно действовать на нескольких фронтах, пишет журнал Foreign Affairs.

Foreign Affairs: бесконечные войны подрывают военную мощь США
© Global Look Press

По мнению издания, американское общество уже давно выступает против военных авантюр, особенно на Ближнем Востоке. Однако политики продолжают втягивать страну в региональные конфликты, поскольку существующая система стимулов делает применение силы привлекательным, а краткосрочные издержки — минимальными.

В долгосрочной перспективе это, как отмечает издание, может ослабить глобальные позиции США и ограничить их способность к быстрому реагированию на новые вызовы.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что запасы противоракет Patriot в США сократились до менее чем 1700 единиц, а на восстановление арсенала может уйти более двух лет.

На этом фоне в Вашингтоне растет обеспокоенность. Южная Корея и Япония могут усомниться в способности США обеспечить их защиту с помощью обычных вооружений и в итоге принять решение о создании собственного ядерного оружия.