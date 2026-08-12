Foreign Affairs: бесконечные войны подрывают военную мощь США

Участие в затяжных военных конфликтах истощает военные ресурсы Соединенных Штатов и в перспективе может лишить Вашингтон возможности одновременно действовать на нескольких фронтах, пишет журнал Foreign Affairs.

По мнению издания, американское общество уже давно выступает против военных авантюр, особенно на Ближнем Востоке. Однако политики продолжают втягивать страну в региональные конфликты, поскольку существующая система стимулов делает применение силы привлекательным, а краткосрочные издержки — минимальными.

В долгосрочной перспективе это, как отмечает издание, может ослабить глобальные позиции США и ограничить их способность к быстрому реагированию на новые вызовы.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что запасы противоракет Patriot в США сократились до менее чем 1700 единиц, а на восстановление арсенала может уйти более двух лет.

На этом фоне в Вашингтоне растет обеспокоенность. Южная Корея и Япония могут усомниться в способности США обеспечить их защиту с помощью обычных вооружений и в итоге принять решение о создании собственного ядерного оружия.