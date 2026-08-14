Воздушную тревогу объявили в Латвии

Воздушную тревогу объявили в нескольких районах Латвии. Об этом сообщает портал Gorod.lv со ссылкой на оповещение латвийской армии.

«Информируем, что в воздушном пространстве Латвии зафиксирована угроза. Немедленно зайдите в помещение и соблюдайте принцип "двух стен" (между вами и улицей должно быть как минимум две стены)», — указано в сообщении.

Отмечается, что оповещение было отправлено жителям Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краев. Все они находятся неподалеку от границы с Россией.

Стало известно, что Латвия захотела разместить на границе

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что власти страны забыли закупить необходимые для антидроновых систем боеприпасы.