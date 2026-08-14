Воздушную тревогу объявили в Латвии

Воздушную тревогу объявили в нескольких районах Латвии. Об этом сообщает портал Gorod.lv со ссылкой на оповещение латвийской армии.
«Информируем, что в воздушном пространстве Латвии зафиксирована угроза. Немедленно зайдите в помещение и соблюдайте принцип "двух стен" (между вами и улицей должно быть как минимум две стены)», — указано в сообщении.
Отмечается, что оповещение было отправлено жителям Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краев. Все они находятся неподалеку от границы с Россией.
Стало известно, что Латвия захотела разместить на границе
Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что власти страны забыли закупить необходимые для антидроновых систем боеприпасы.
«Оборудование закупили, боеприпасы купить забыли», — признался он.