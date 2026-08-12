Операция «Оборотень»: Латвия отправляет технику к границе

Латвия усиливает восточную границу беспилотниками, вертолётами и дополнительным персоналом, чтобы пресечь нелегальную миграцию из Беларуси и России, сообщает Bloomberg. На границе обнаружен тоннель для проникновения мигрантов. Премьер Андрис Кулбергс заявил, что открытия границы не будет.

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Операция получила название «Оборотень». В ней участвуют пограничники, полиция, разведка и армия.

Власти обвиняют Беларусь в организации потока мигрантов. Минск отвергает эти обвинения.

Латвия будет координировать действия с Литвой, Эстонией и Польшей. Операция продлится как минимум до конца августа.

Граница Латвии с Россией и Беларусью составляет 456 км. Меры безопасности усилены.

В 2025 году Латвия уже ужесточала контроль на границе. Кроме того, в июле 2026 года Литва также обнаружила подкопы.

Правительство Латвии рассмотрит полное закрытие границы с Беларусью.