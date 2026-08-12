Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота

Президент Владимир Путин прибыл на борт гвардейского крейсера ракетного крейсера «Варяг» для наблюдения за ходом завершающей стадии маневров военно-морских сил ТОФ.

Президент России Владимир Путин прибыл на флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», передает ТАСС. На борту корабля глава государства наблюдал за ходом завершающей стадии учений.

О деталях маневров верховному главнокомандующему докладывал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

Масштабные маневры на Дальнем Востоке начались 4 августа.

В ходе тренировок экипажи боевых кораблей успешно отразили атаки беспилотников в акватории Охотского моря.